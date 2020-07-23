Дни памяти Серафима Саровского в Нижегородской области пройдут без массовых мероприятий

ТАСС, 23 июля. Торжества, посвященные дням памяти преподобного Серафима Саровского в селе Дивеево Нижегородской области, пройдут 31 июля - 1 августа без массовых мероприятий. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства региона по итогам заседания оргкомитета по подготовке праздника.

"В связи с действующим на территории Нижегородской области режимом повышенной готовности принято решение проводить торжества без организации массовых мероприятий", - отметили в пресс-службе.

С 24 июля в Дивееве снимут карантин, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции. Будет введен комплекс мер, которые позволят обеспечить безопасность людей, присутствующих на торжествах.

"В частности, вводится обязательный въездной контроль, включающий в себя предоставление справки с результатами обследования на наличие коронавирусной инфекции и подтверждение бронирования в гостиницах, если человек прибывает на срок более суток. Ранее оргкомитет принял решение отказаться от развертывания в селе палаточного лагеря", - отметили в пресс-службе.

Трансляция праздничного богослужения из Троицкого собора Серафимо-Дивеевского монастыря можно будет увидеть на федеральных телеканалах "Спас" и "Союз", в эфире региональных телекомпаний ННТВ, "Время Н", на сайте Нижегородской епархии, а также на страницах правительства Нижегородской области в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". В конце апреля коронавирусная инфекция была выявлена у 76 человек на территории Серафимо-Дивеевского монастыря. С 15 апреля монастырь закрыли для прихожан, 25 апреля власти Нижегородской области ввели карантин в селе Дивеево и самом монастыре. В июне карантин в монастыре был снят.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь - православный женский монастырь Нижегородской епархии Русской православной церкви, основан в 1780-е годы. Расположен в селе Дивеево в 170 км от Нижнего Новгорода. Почитается поместными православными церквями как четвертый "земной удел Пресвятой Богородицы".