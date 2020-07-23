Петербургские учреждения культуры ожидают сокращения штатов в административной части

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Административный штат учреждений культуры Санкт-Петербурга планируется сократить в рамках городской кампании по уменьшению числа служащих в органах власти и подведомственных учреждениях. Об этом сообщил в четверг губернатор города Александр Беглов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Задача - провести ревизию штатного расписания. Если руководство организации сочтет необходимым сократить какую-то ставку, то [необходимо] подготовить обоснование для этого сокращения и информировать об этом отраслевой комитет. Мы знаем, какая огромная нагрузка лежит на плечах работников учреждений культуры. Поэтому руководители должны ответственно подойти к подготовке предложений. В соответствии со сложившейся экономической ситуацией - оптимизация расходов необходима, но не за счет качества работы", - написал губернатор, отметив, что это не скажется на качестве работы учреждений.

Ранее, 21 июля Беглов сообщил, что планирует сократить штаты органов государственной власти в городе для экономии средств. Он поручил вице-губернаторам Евгению Елину и Эдуарду Батанову подготовить и в течение двух недель представить план по сокращению штатов органов государственной власти.

В пресс-службе городского комитета по культуре ТАСС сообщили, что комитет уже организовал сбор предложений по оптимизации штатов подведомственных ему учреждений.

Неопределенность ситуации крайне обеспокоила деятелей культуры на городском и общероссийском уровне. В четверг на официальной странице Союза театральных деятелей РФ было опубликовано обращение главы объединения Александра Калягина к губернатору Санкт-Петербурга.

По его словам, его потрясло то, что решение о сокращении аппарата чиновников было так "чудовищно отредактировано". "В результате возникает поручение губернатора, согласно которому Комитет по культуре Санкт-Петербурга рассылает в свои подведомственные организации (театры, музеи, библиотеки и т. д.) директиву, требуя от руководства в кратчайшие сроки предоставить предложения по сокращению своих сотрудников", - написал Калягин. Он отметил, что в случае сокращений сотрудников бюджетных учреждений культуры "могут возникнуть непоправимые, катастрофические последствия для развития культурной жизни столичного города".

Вольная интерпретация

Беглов написал "ВКонтакте", что речь идет о неправильной интерпретации его распоряжения.

"Обнаружил очень вольную интерпретацию моего распоряжения о сокращении штатной численности бюджетных организаций. В первую очередь, речь шла о снижении количества чиновников и управленцев. Некоторые чиновники проявили неуместную ретивость и выпустили скороспелый, непродуманный документ, который вместо конструктивного настроя создает панические настроения", - отметил губернатор.

В комитете по культуре пояснили, что оптимизация штатной структуры не коснется образовательных учреждений в сфере культуры.

"Речь не идет об оптимизации творческих профессий, артистов, музейных работников, людях, чей труд наиболее важен для функционирования учреждений культуры. Очевидно, что процесс затронет вакантные ставки, которые длительное время числятся за учреждениями, иные административные штатные должности, которые могут быть выведены без нарушения полноценной работоспособности коллективов", - отметили представители комитета.