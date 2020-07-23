Число заразившихся коронавирусом в США превысило 4 млн

ТАСС, 23 июля. Количество случаев инфицирования коронавирусом в США достигло в четверг 4 005 414. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей.

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Согласно данным, размещенным на сайте исследовательской организации, с начала эпидемии в США умерли 143 820 пациентов с коронавирусом, вылечились 1 210 849 человек.

Самое большое число заразившихся зафиксировано в штате Калифорния (421 857), затем следуют Нью-Йорк (409 697), Флорида (389 868) и Техас (363 615).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.