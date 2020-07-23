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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших из-за этой инфекции достигло 4 375
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МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 375 человек с подтвержденным коронавирусом.

На 23 июля в Москве было зафиксировано почти 236 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечились более 173 тыс. пациентов.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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