Власти Петербурга рекомендуют сократить рабочий день 24 июля из-за генрепетиции парада ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Петербурга рекомендуют работодателям сократить рабочий день 24 июля в связи с генеральной репетицией Главного военно-морского парада. 24 числа вечером в городе планируется закрыть для движения автомобилей Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты и прилегающие к ним набережные, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора города.

"В правительстве Санкт-Петербурга рекомендуют работодателям - физическим и юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, по возможности сократить продолжительность рабочего 24 июля в связи с переносом генеральной репетиции Главного военно-морского парада. В пятницу c 17:00 планируется закрытие движения автотранспорта по Благовещенскому, Дворцовому, Троицкому и Литейному мостам и прилегающим к ним набережным", - сообщили в пресс-службе.

Дневная разводка мостов пройдет с 18:00 до 21:00, подъездные пути к этим переправам будут закрыты с 17:00 до 22:00.

Ранее ТАСС сообщал, что для оптимизации обстановки на дорогах в центре города по инициативе правительства Петербурга в день генеральной репетиции и непосредственно в день Главного военно-морского парада будет обеспечен бесплатный проезд автотранспорта по Западному скоростному диаметру (за исключением участка КАД (Север) - Белоостров и в обратном направлении). 24 июля это промежуток времени с 16:30 до 22:30, а 26 июля - с 07:30 до 14:30.

Зрители смогут посетить набережные в день парада только при наличии масок и перчаток. На набережных будут установлены рамки.

Главный военно-морской парад состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте в честь Дня ВМФ. В этом году по требованиям Роспотребнадзора число его зрителей будет ограничено. К участию в параде планируется привлечь 46 кораблей, катеров и подводных лодок, самолеты и вертолеты морской авиации и более 4 тыс. военнослужащих. По случаю Дня ВМФ также предусматривается провести военно-морские парады в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском Тартусе.