В удаленном селе на Чукотке началось строительство многоквартирного дома по госпрограмме

ТАСС, 24 июля. Строительство многоквартирного дома для расселения жителей из аварийных двухэтажек началось в селе Усть-Белая на Чукотке. Построенный по госпрограмме дом сдадут в 2021 году, и новые квартиры в нем получат около 70 человек, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"Застройщик уже завез стройматериалы и бригады рабочих, сдача объекта намечена на осень 2021 года. Новые 26 квартир получат жильцы аварийных домов, расположенных в этом селе, всего планируем переселить около 70 человек. Средства выделяются в рамках госпрограммы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском АО", - уточнил собеседник агентства.

Раннее в окружном правительстве ТАСС сообщали, что на Чукотке около 21 тыс. кв. м жилья находятся в аварийном жилфонде, и чтобы расселить его, властям округа необходимо порядка 2,5 млрд рублей. Новые дома для расселения аварийного фонда в 2020 году построят также в селах Канчалан, Анюйск, в поселке Угольные Копи и в Анадыре.

Усть-Белая - село в Анадырском муниципальном районе Чукотки. Расстояние до окружной столицы - более 300 км.

Темпы возведения жилья на Чукотке, в том числе и в рамках нацпроектов, остаются одними из самых низких в Дальневосточном федеральном округе. При этом президент России Владимир Путин в июне потребовал до 2024 года увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза.