Китай за сутки выявил 21 случай заражения коронавирусом и 43 бессимптомных носителя

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Китайские власти выявили за минувшие сутки 21 случай заражения коронавирусом и еще 43 бессимптомных носителя инфекции. Как говорится в опубликованном в пятницу сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, 18 человек выписаны из медучреждений.

Из 21 нового случая заражения шесть - ввозные, один выявлен в Шанхае, пять - в южной провинции Гуандун. Еще 15 случаев выявлены внутри КНР, из них большинство (13) - на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района и два - в северо-восточной провинции Ляонин. Общее число ввозных случаев коронавируса в Китае достигло 2 029, при этом 1 951 человек выздоровел и выписан из медучреждений, 78 находятся на лечении. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

По данным на полночь 24 июля (19:00 мск 23 июля), общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в КНР достигло 83 750, умерли 4 634 человека, 78 873 были вылечены. В настоящее время число так называемых активных случаев в Китае составляет 243, состояние 12 человек оценивается как тяжелое.

С начала апреля власти КНР публикуют отдельную статистику по бессимптомным пациентам: если у человека с положительным результатом теста на коронавирус и отсутствием симптомов заболевания все же проявились характерные признаки (кашель, температура и другие), его учитывают в официальной статистике заразившихся. За минувшие сутки выявлены 43 человека с положительным результатом теста на коронавирус и отсутствием симптомов, из них девять прибыли из-за рубежа. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 204 таких пациента, из них 96 прибыли из-за границы. При этом власти не публикуют общее число бессимптомных случаев, выявленных в Китае с начала пандемии.