{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тропический шторм "Ханна" образовался в Мексиканском заливе

Он находится примерно в 620 км к юго-востоку от города Корпус-Кристи

ТАСС, 24 июля. Тропический шторм "Ханна" сформировался в Мексиканском заливе. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг вечером Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида).

По его данным, скорость порывов ветра в пределах тропического шторма достигает 18 м/с. Он находится примерно в 620 км к юго-востоку от города Корпус-Кристи (штат Техас) и движется в северо-западном направлении со скоростью около 3 м/с.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

Теги
США
Пандемия коронавируса нового типа
Эксперты рассказали, кому может не потребоваться прививка от коронавируса
По словам врача-инфекциониста Елены Малинниковой, вакцинация может не понадобиться тем, кто уже перенес болезнь в бессимптомной форме
Читать полностью