В Крым с начала сезона приехали 1 млн туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. В Крым с начала туристического сезона приехали 1 млн человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"На сегодня, 24 июля, Крым принял первый миллион отдыхающих. Объем туристического потока беспрецедентный. Уровень загрузки отелей на Южном берегу, по данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, достигает 95%", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам Аксенов, во многих 4-5-звездочных гостиницах продано 100% номеров на июль-август включительно, а в среднем по Крыму номерной фонд заполнен на 70%. "Уровень и глубина бронирования отелей и санаториев на сентябрь-октябрь продолжают расти", - добавил он.

Аксенов также сообщил об увеличении количества средств размещения, готовых принимать туристов: на сегодняшний день 727 санаториев и отелей взяли на себя обязательства по работе в период курортного сезона.