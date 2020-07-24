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Дегтярев на выходных пообщается с жителями региона во время поездки по Хабаровскому краю

Врио губернатора отметил, что маршрут согласовывается

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на предстоящих выходных посетит северные или восточные районы региона, чтобы пообщаться с их жителями.

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Об этом он сообщил журналистам.

"Я так ждал эти выходные, чтобы облететь край. Конечно, я уеду. У меня всего два дня, когда я могу поехать по краю. Я провел все эти дни в рабочем кабинете, выезжая только на объекты здравоохранения, образования, прогулялся по городу несколько раз… Маршрут согласовывается, это могут быть северные районы, восточные районы - определимся", - сказал Дегтярев.

Ранее в пятницу эфире в Instagram Дегтярев отметил, что хочет "пообщаться с людьми именно в глубинке".

Теги
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