Дегтярев на выходных пообщается с жителями региона во время поездки по Хабаровскому краю

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на предстоящих выходных посетит северные или восточные районы региона, чтобы пообщаться с их жителями.

Об этом он сообщил журналистам.

"Я так ждал эти выходные, чтобы облететь край. Конечно, я уеду. У меня всего два дня, когда я могу поехать по краю. Я провел все эти дни в рабочем кабинете, выезжая только на объекты здравоохранения, образования, прогулялся по городу несколько раз… Маршрут согласовывается, это могут быть северные районы, восточные районы - определимся", - сказал Дегтярев.

Ранее в пятницу эфире в Instagram Дегтярев отметил, что хочет "пообщаться с людьми именно в глубинке".