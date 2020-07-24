Гражданин Украины пытался ввезти в Россию детали для самолета на 3 млн рублей

ТАСС, 24 июля. Таможенники возбудили дело об административном правонарушении после того, как гражданин Украины пытался ввезти в Россию через автомобильный пункт пропуска под Белгородом более 120 деталей для авиационной техники на сумму свыше 3 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Белгородской таможни.

"Белгородские таможенники и пограничники предотвратили незаконный ввоз запчастей для авиационной техники на сумму более 3 млн рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении гражданина Украины за недекларирование и незаконное перемещение товаров через таможенную границу Российской Федерации", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой ведомства.

Гражданин Украины - водитель пассажирского автобуса - пытался ввезти в Россию через автомобильный пункт пропуска в Белгородской области 129 деталей, предназначенных для авиационной техники.