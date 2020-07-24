Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,95

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в пятницу незначительно увеличился и составил 0,95. В Москве этот показатель за сутки не изменился и находится на отметке 1,07, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, не превышает единицу 11 дней подряд.

Помимо Москвы, этот показатель выше 1 еще в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших - в Красноярском крае (1,04) и в Ростовской области (1,17). В остальных семи субъектах коэффициент ниже. Так, в Санкт-Петербурге и в Воронежской области он составил 0,84, в Подмосковье - 0,85, в Ханты-Мансийском автономном округе - 0,87, в Свердловской области - 0,92, в Иркутской области - 0,94, в Нижегородской области - 0,97.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.