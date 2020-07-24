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Суд подтвердил нежелательность в РФ "Свободной России" и "Всемирного конгресса украинцев"

Решение о признании нежелательной на территории России их деятельности приняли еще в 2019 году

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские суды признали законным решения Генеральной прокуратуры России о признании нежелательной деятельности в РФ американского фонда "Свободная Россия" (Free Russia Foundation) и канадской организации "Всемирный конгресс украинцев" (Ukrainian World Congress). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Решения о признании нежелательной на территории РФ их деятельности были приняты в 2019 году, представители организаций обратились в суд с административными исками о признании этих решений незаконными.

По результатам рассмотрения дел Тверским судом Москвы 25 декабря 2019 года и 11 марта 2020 года в удовлетворении исков было отказано. "В судебных актах отмечается, что решения в отношении фонда и конгресса приняты по результатам тщательного анализа документов, подтверждающего наличие угроз основам конституционного строя и безопасности государства, а Генеральная прокуратура Российской Федерации действовала в рамках предоставленных полномочий и с соблюдением установленного порядка принятия таких решений", - отметили в надзорном ведомстве.

Мосгорсуд, рассмотрев апелляционные жалобы зарубежных НКО, отклонил их и оставил в силе решения суда первой инстанции.

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