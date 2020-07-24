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Пандемия коронавируса нового типа

В Марий Эл возобновляют работу гостиницы, рестораны и библиотеки

Однако режим повышенной готовности продолжает действовать в регионе до 16 августа включительно

ТАСС, 24 июля. Рестораны, библиотеки и гостиницы в Марий Эл возобновляют работу, прерванную из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Евстифеев, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба правительства региона.

"С 24 июля свою работу возобновят рестораны, библиотеки, гостиницы, пансионаты, санатории, дома и базы отдыха, а также ряд других организаций. Все они смогут работать при условии строго соблюдения санитарных мер безопасности и ряда других ограничений. Так, например, деятельность организаций общественного питания разрешена при обеспечении заполняемости не более 50 процентов мест, расположенных в помещениях. Учреждения культуры библиотечного типа откроются при условии нахождения граждан в помещении из расчета одного человека на 4 кв. метра и соблюдения дистанции между посетителями и персоналом не менее 1,5 метра, а также при условии размещения за одним столом не более одного человека", - говорится в сообщении.

Гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации и оздоровительные детские лагеря, работающие круглогодично, смогут открыться для приема и размещения граждан при предварительном уведомлении Управления Роспотребнадзора по Марий Эл и заполнении не более 50% мест.

При этом режим повышенной готовности продлевается до 16 августа включительно.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявили 3 601 случай заражения, 3 041 человек выздоровел, 31 пациент умер.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 795 038 случаев заражения, выздоровели 580 330 человек, умерли 12 892. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияМарий ЭлПандемия коронавируса нового типа
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