В Татарстане владелица кафе добилась отмены штрафа за работу во время пандемии

КАЗАНЬ, 24 июля. /ТАСС/. Владелица кафе в Татарстане оспорила решение суда и добилась отмены штрафа в 500 тысяч рублей за работу во время режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена республики.

"Верховный суд Республики Татарстан отменил решение Московского районного суда города Казани о привлечении владелицы кафе Венеры Гайниевой к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.6.1. КоАП РФ и наложении штрафа в размере 500 тыс. рублей, направив дело на новое рассмотрение", - говорится в сообщении.

Ранее предпринимательница Гайниева обратилась в общественную приемную уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей с просьбой оказать правовую помощь в обжаловании постановления Московского районного суда Казани. Она рассказала, что 18 апреля ее уже привлекали к административной ответственности из-за работы во время карантина - сотрудники полиции выписали штраф на Венеру Гайниеву как на физическое лицо и, по ее словам, разъяснили, что она может работать навынос и доставку, "но, чтобы в зале не было ни столов, ни стульев".

Гайниева продолжила работать, согласно разъяснениям, но 13 мая сотрудники полиции вновь провели контрольную закупку и сообщили, что оказание услуг общественного питания внутри своего помещения противоречит постановлению кабинета министров республики с изменениями. В отношении владелицы кафе был составлен протокол о повторном административном правонарушении по ч.2 ст. 20.6.1. КоАП РФ.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане выявлено 5 372 случаев заражения коронавирусом, 4 368 человек выздоровели. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 795 038 случаев заражения, выздоровели 580 330 человек, умерли 12 892. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.