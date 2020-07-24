Путин поручил доложить об участии ОНФ в обработке вопросов на прямую линию

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) будет участвовать в сборе и обработке обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Доклад по этой теме глава государства ждет до 1 октября, сообщается в пятницу на сайте Кремля.

"Администрации президента РФ осуществлять при подготовке специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" взаимодействие с общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" по вопросам сбора и обработки обращений граждан. Доклад - до 1 октября 2020 г.", - говорится в одном из пунктов перечня поручений главы государства по итогам встречи 26 июня с участниками акции "Мы вместе".

Ответственными за исполнение поручения указаны первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, замглавы администрации - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

В середине июня Песков сообщал, что Путин планирует провести в этом году прямую линию с россиянами в обычном формате, но ее сроки были сдвинуты из-за эпидемиологической ситуации.