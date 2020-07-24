Молодые семьи с детьми получат 5 млрд рублей на улучшение жилищных условий

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно выделит 18,5 млрд рублей на поддержку нуждающихся семей с детьми. Об этом сообщил на заседании кабмина в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство дополнительно направит 18,5 млрд рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 от 7 лет нуждающимся семьям, это примерно 5,5 тыс. рублей на ребенка в зависимости от региона", - сказал глава кабмина.

Он напомнил, что эти выплаты были введены с 1 июня по инициативе президента РФ Владимира Путина для семей, у которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума.

"Всего в текущем году такую государственную поддержку получат семьи, в которых воспитывается почти 3 млн детей. На это только федеральных средств будет направлено около 135,5 млрд рублей", - подчеркнул Мишустин.

Он коснулся также реализации программы, по которой предусмотрена компенсация 35% стоимости жилья молодым семьям с детьми, прежде всего - многодетным. "Подписано постановление правительства, которое позволяет им использовать выплату на покупку и строительства жилья не только эконом-, но и более высокого класса или на рефинансирование ипотеки. До конца года на эти цели мы направим 5 млрд рублей, это поможет решить квартирный вопрос более чем 15 тыс. молодых семей", - сказал Мишустин.