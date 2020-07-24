Эксперты авиастроительной компании примут участие в образовании ульяновских школьников

ТАСС, 24 июля. Авиастроительная компания "Аэрокомпозит-Ульяновск" примет участие в разработке и реализации программ дополнительного образования детей Ульяновской области. Соответствующая договоренность была достигнута между региональными властями и представителями предприятия, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства области.

"Сотрудничество с ведущими предприятиями Ульяновской области - хороший инструмент для расширения возможностей наших образовательных программ. Компания "Аэрокомпозит" является одним из наших партнеров по стратегическому направлению, связанному с авиастроением. Радует, что предприятие готово активно включаться и поддерживать проекты в сфере детского дополнительного образования", - цитирует пресс-служба главу региона Сергея Морозова. Уточняется, что "Аэрокомпозит-Ульяновск" примет участие в реализации программ дополнительного образования в научно-технической сфере для школьников области.

В частности, компания будет теперь оказывать экспертную поддержку и предоставлять материалы для специальностей авиамоделирования в учреждениях дополнительного образования. "Такое сотрудничество позволит детям участвовать в экскурсиях на предприятие, изучать, как организовано современное технологическое производство, при этом привлекать сотрудников компаний-партнеров в качестве наставников и педагогов. Совместная работа <...> поможет сформировать программу популяризации и вовлечения в инженерную и научную деятельности молодого поколения", - передает пресс-служба слова советника губернатора по инновационному и технологическому развитию области, гендиректора регионального Агентства технологического развития Вадима Павлова.

Предприятие "Аэрокомпозит" производит конструкции из полимерных композиционных материалов: панелей центроплана, а также лонжеронов и интегральных панелей отъемной части крыла в интересах программы МС-21 и других перспективных программ Объединенной авиастроительной корпорации. Технология является уникальной, поскольку традиционно из композитных материалов делались детали крыла, но не элемент целиком.

Композитное крыло позволяет экономить авиакомпании на топливе до 6-7%. Соглашение о сотрудничестве между правительством Ульяновской области, ОАК и компанией "Аэрокомпозит" по реализации инвестиционного проекта "Строительство завода по производству композиционных конструкций" на территории Ульяновска было подписано 15 февраля 2010 года.