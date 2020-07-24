В Кировской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий и работу бань

"Все действующие ограничения в Кировской области продлены до 31 июля", - говорится в сообщении, распространенном оперштабом.

ТАСС, 24 июля. Ряд ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, продлили в Кировской области, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб.

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Уточняется, что, таким образом, по-прежнему не возобновили работу спа-салоны, солярии, бани, сауны, кинотеатры, детские развлекательные центры, ночные клубы. Также запретили проведение массовых мероприятий.

Ранее в регионе разрешили работу заведений общепита, библиотек, музеев, парикмахерских, фитнес-центров при соблюдении санитарно-гигиенических норм.

По данным на 24 июля, в регионе выявили 4404 случая коронавируса, выздоровели 4 284 человек.