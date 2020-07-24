Кафе в Волгоградской области разрешили принимать посетителей в помещениях

ВОЛГОГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Оперативный штаб Волгоградской области разрешил владельцам кафе принимать посетителей не только на летних верандах, но и внутри помещений, однако банкеты и караоке остаются под запретом.

"Пересмотрены условия, при которых работа кафе, ресторанов и столовых возможна: кроме разрешения работы в режимах летнего кафе-веранды, доставки, на вынос, добавлена возможность принимать посетителей внутри помещения, но с соблюдением санитарных норм и входного контроля температуры тела, с заполняемостью не более 50%, с запретом на проведение банкетов. Также запрещена работа детских комнат, танцпола, караоке", - говорится в пятницу в сообщении оперативного штаба.

В штабе уточнили, что до 9 августа продлевается режим самоизоляции работающих граждан старше 65 лет. В регионе усиливается масочный режим. Ранее маски обязаны были использовать покупатели и продавцы, находившиеся в закрытых помещениях, теперь это требование расширено на уличную торговлю.

"Пансионатами, домами отдыха, санаториями и турбазами с 1 августа смогут воспользоваться жители всех субъектов России. Однако организации обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции", - отметили в оперштабе. Решение о формате работы школ в сентябре оперативный штаб Волгоградской области примет до 20 августа.

На 24 июля в Волгоградской области зарегистрирован 8 431 случай коронавирусной инфекции, 86 выявлено за последние сутки. С выздоровлением из больниц выписаны 4 964 человека, 57 умерли.