Посольство Армении после массовой драки в Москве призвало к урегулированию ситуации

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Посольство Армении в Москве и Союз армян России после массовой драки между выходцами из Армении и Азербайджана в российской столице призвали принять незамедлительные меры по урегулированию ситуации. Соответствующее сообщение размещено в пятницу на странице дипломатического представительства в Facebook.

"Мы считаем, что должны быть предприняты незамедлительные меры по урегулированию ситуации во избежание дальнейших развитий. Находящиеся на территории России хозяйствующие субъекты независимо от национальности и гражданства должны соблюдать законы РФ", - говорится в сообщении.

В посольстве отмечают, что продолжают работать над решением возникших проблем на основе "принципа сохранения межнационального спокойствия".

В пятницу полицейские задержали 13 человек после массовой драки на юго-востоке Москвы. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в драке приняли участие выходцы из Армении и Азербайджана.

На прошлой неделе сообщалось, что армянские экспортеры столкнулись с проблемами при размещении своей сельхозпродукции на московском рынке "Фуд сити". В воскресенье, 19 июля, посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявил о нормализации ситуации с торговлей в Москве фруктами из Армении.

Конфликт Армении и Азербайджана

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В Баку сообщили о 12 погибших военнослужащих азербайджанской армии. Ереван заявил о гибели четверых и ранении десяти военнослужащих. 18 июля в первой половине дня в Баку и Ереване сообщили, что ситуация на границе относительно спокойная.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция.