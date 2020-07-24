Правительство Ленобласти планирует увеличить штраф за незаконное обращение с отходами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области планирует увеличить административный штраф за несогласованную транспортировку и размещение отходов для граждан до 100 тыс. рублей и до 1,5 млн рублей для юридических лиц. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации региона.

"За несанкционированную транспортировку и размещение отходов планируется увеличение штрафов до 100 тысяч рублей для физических лиц и до 1,5 млн рублей для юридических лиц", - сказала собеседница агентства.

Правительство Ленинградской области приступило к разработке закона, регулирующего оборот бытовых, строительных, медицинских и других видов отходов на территории субъекта РФ. Документ будет содержать требования по перемещению и утилизации мусора, а также штрафы за их нарушение.

В части технологического обеспечения контроля за обращением мусора планируется оснастить специальными QR-кодами весь специализированный транспорт перевозчиков отходов. Они будут содержать в себе подробную информацию о наличии разрешения, маршруте и пункте назначения транспорта. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко попросил рассмотреть возможность обеспечения сотрудников полиции специальными планшетами для контроля за передвижением такого транспорта. Разработать технологическое решение поручено комитету цифрового развития совместно и комитету государственного экологического надзора.

Как сообщал журналистам в июле Дрозденко, с 2023 года все действующие полигоны Ленинградской области планируется закрыты на рекультивацию, а утилизация мусора на них будет запрещена. Накануне глава региона обсудил с потенциальными инвесторами инициативу по строительству на территории области трех мусороперерабатывающих заводов полного цикла с совокупной мощностью около 960 тыс. тонн перерабатываемых отходов в год и с нулевым остатком неперерабатываемых отходов. Все предприятия планируется внести в территориальную схему по обращению с отходами. Мощность каждого завода ожидается на уровне 320 тыс. тонн перерабатываемых отходов в год.