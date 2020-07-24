В Удмуртии в 2021 году откроют центры помощи семьям на базе детских домов

ИЖЕВСК, 24 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртии откроют центры для помощи семьям, которые в том числе находятся в зоне риска, на базе 10 детских домов региона к марту 2021 года, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главы и правительства региона.

"Мы поставили задачу несколько переформатировать их работу. Существующий функционал сохраняем и дополнительно создаем на их базе центры помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сегодня в детских домах преобладают дети, изъятые из неблагополучных семей. При этом, какие бы ни были родители, для детей попадание в детский дом всегда большой стресс. Поэтому важно в первую очередь выстроить работу с семьей, чтобы, по возможности, не изымать ребят, а семью из трудной жизненной ситуации перевести в социально стабильное положение", - приводит слова вице-премьера региона Анастасии Муталенко пресс-служба.

Она отметила, что в центрах будут работать методисты и педагоги, деятельность которых будет нацелена на профилактическую работу с родителями. Кроме того, планируется обратить особое внимание на семьи, находящиеся в группе риска.

Муталенко добавила, что эту работу планируется закончить к марту 2021 года. Всего в Удмуртии функционирует 10 детских домов, причем за последние 5 лет сокращается количество воспитанников учреждений, также с 1 тыс. до 500 сократилось число детей, изъятых из семей.