В Пермском крае с 27 июля разрешат работу торговых и фитнес-центров

ПЕРМЬ, 24 июля. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Пермском крае разрешил с 27 июля возобновить работу торговых и фитнес-центров, тренажерных залов без ограничения по площади, откроются также ярмарки, архивы, туристические фирмы и санатории. При этом ограничения на проведение массовых мероприятий, а также масочный режим и соблюдение социальной дистанции продлены до 11 августа, сообщила в пятницу на заседании оперштаба заместитель руководителя администрации губернатора региона Мария Геворгян.

"Предлагается продлить срок действия ограничений, установленных указом, до 11 августа 2020 года. Проектом указа предлагается возобновить деятельность торговых центров без ограничений к площади торгового зала, исключение будет составлять работа кинотеатров, зон фудкорта, включая прием и выдачу заказов, аттракционов, игровых автоматов и развлекательных услуг. Предлагается разрешить продажу товара на ярмарках, возобновить прием и размещение физических лиц в санаторно-курортных организациях при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности, предлагается разрешить работу фитнес-центров, тренажерных залов", - сказала она.

Геворгян отметила, что фитнес-центры и тренажерные залы смогут работать при условии соблюдения рекомендаций управления Роспотребнадзора, исключается работа бассейнов, бань, саун в указанных объектах. Турфирмы смогут принимать посетителей по одному человеку и по предварительной записи, будет открыт доступ в архивы, за исключением читальных залов. Также разрешается проведение всероссийских официальных спортивных мероприятий, но без зрителей.

О ситуации с коронавирусом в Пермском крае

В Пермском крае за сутки выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 5 354, ежесуточный прирост больных составил 1,3%, коэффициент распространения болезни - 0,8. В Пермском крае ранее разрешили прогулки и занятия спортом на улице, возобновили работу предприятия торговли непродовольственными товарами площадью до 800 кв. метров при наличии отдельного входа. Работает ряд предприятий и образовательных организаций, открыты для посещения парки, центральная набережная, летние кафе.