В Мурманской области продлили режим самоизоляции для пожилых до 9 августа

МУРМАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение продлить до 9 августа режим обязательной самоизоляции для жителей региона старше 65 лет в связи с угрозой коронавируса. Об этом в пятницу сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"В Мурманской области режим самоизоляции для граждан 65+ сохраняется до 9 августа. Из-за коронавируса людям старшего поколения нужно соблюдать предельную осторожность и продолжать находиться на изоляции", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в отношении работающих пенсионеров принято решение о продлении сроков оплаты больничных листов также до 9 августа. Речь идет о гражданах возраста 65+, которые работают, но не перешли на дистанционный формат и не находятся в отпуске. Листки нетрудоспособности будут выдавать на основе данных, направленных работодателями в Фонд социального страхования, дополнительные сведения или документы предоставлять не нужно.

По информации оперативного штаба, на утро пятницы в Мурманской области выявлено 170 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 83 - в Мурманске. Общее число подтвержденных случаев заболевания в регионе составляет 9 146, 4 909 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 4 176 находятся на лечении, 61 человек умер.