В Казани начали второй этап испытания вакцины от коронавируса на мышах

КАЗАНЬ, 24 июля. /ТАСС/. Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) приступили ко второму этапу испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции на лабораторных мышах. Об этом в пятницу сообщается на сайте вуза.

"Специалисты научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины института фундаментальной медицины и биологии приступили ко второму этапу испытания вакцины на лабораторных мышах. Первый этап апробации вакцины дал предварительные результаты, для подтверждения которых необходимо получить итоги повторной иммунизации. Они будут известны через две недели", - говорится в сообщении.

Как отметил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, профессор Альберт Ризванов, параллельно с этой работой готовится вторая версия вакцины. Запланировано исследование ее эффективности на лабораторных животных, уточнил он.

Ученые вуза создают генно-терапевтический вариант вакцины против новой коронавирусной инфекции с помощью генной инженерии на основе опубликованного генома вируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 15,5 млн человек, свыше 633 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 800 849 случаев заражения, выздоровели 588 774 человека, умерли 13 046. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.