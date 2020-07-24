В Центральной России ожидаются потепление и дожди с грозами в выходные

ТАСС, 24 июля. Синоптики прогнозируют потепление на 2-6 градусов, кратковременные дожди, местами с грозами на значительной части Центрального федерального округа (ЦФО) 25-26 июля. Так, в Белгородской, Курской областях воздух прогреет до плюс 26-28 градусов, в Воронежской - до плюс 32-33 градусов, сообщили ТАСС в пятницу в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Светлана Перова, регион будет находиться под влиянием антициклона, который принесет потепление, 25 и 26 июля осадков не ожидается. "В Воронеже в субботу еще плюс 23-29 градусов, но уже с воскресенья - плюс 27-32 градуса, а по югу региона и до плюс 33 градусов ", - сказала Перова.

На 2-6 градусов в субботу и воскресенье потеплеет в Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской областях. Там столбики термометров в дневные часы покажут плюс 25-28 градусов, сохранится облачная погода с кратковременными дождями, отметили в региональных ЦГМС. "Если в пятницу было всего плюс 22 градуса днем, то к воскресенью столбик термометра поднимется до плюс 25 днем", - сообщили в гидрометцентре по Орловской области.

Во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Тверской, Тульской, Ярославской областях потепление будет менее выраженным - до плюс 22-24 градусов, небольшие дожди, по данным синоптиков, наиболее вероятны в воскресенье.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что в ЦФО на фоне повышения температуры воздуха и дождей в отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман, также в ближайшие двое суток возможны грозы и порывы ветра до 17 м/ с.