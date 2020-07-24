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Пандемия коронавируса нового типа

В Нижегородской области разрешили тренировки детских спортивных команд

В регионе также возобновлена работа открытых террас и веранд при нестационарных ресторанах и кафе, расположенных в парках

ТАСС, 24 июля. Тренировки детско-юношеских спортивных команд разрешили в Нижегородской области на первом этапе снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности внес в пятницу губернатор Глеб Никитин, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона

"Изменения касаются работы спортивных сооружений и объектов спорта без массового посещения: становятся возможными тренировки детско-юношеских спортивных команд. Но для них действует ограничение по числу участников: до трех человек в закрытых помещениях и до семи - на открытых площадках", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, с 24 июля разрешена работа открытых террас и веранд при нестационарных ресторанах и кафе, расположенных в парках. Продажа продуктов и напитков допускается в промышленной упаковке.

"Продолжаем прорабатывать дальнейшие шаги вместе с Роспотребнадзором. Задача максимум - прийти к компромиссу по поводу открытия спортивных залов, кинотеатров, развлекательных центров", - цитирует пресс-служба главу региона.

В Нижегородской области, по данным на 24 июля, подтверждено 22 623 случая заражения коронавирусной инфекцией, 17 285 человек выписаны после выздоровления, 358 пациентов умерли.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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