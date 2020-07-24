В Нижегородской области разрешили тренировки детских спортивных команд

ТАСС, 24 июля. Тренировки детско-юношеских спортивных команд разрешили в Нижегородской области на первом этапе снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности внес в пятницу губернатор Глеб Никитин, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона

"Изменения касаются работы спортивных сооружений и объектов спорта без массового посещения: становятся возможными тренировки детско-юношеских спортивных команд. Но для них действует ограничение по числу участников: до трех человек в закрытых помещениях и до семи - на открытых площадках", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, с 24 июля разрешена работа открытых террас и веранд при нестационарных ресторанах и кафе, расположенных в парках. Продажа продуктов и напитков допускается в промышленной упаковке.

"Продолжаем прорабатывать дальнейшие шаги вместе с Роспотребнадзором. Задача максимум - прийти к компромиссу по поводу открытия спортивных залов, кинотеатров, развлекательных центров", - цитирует пресс-служба главу региона.

В Нижегородской области, по данным на 24 июля, подтверждено 22 623 случая заражения коронавирусной инфекцией, 17 285 человек выписаны после выздоровления, 358 пациентов умерли.