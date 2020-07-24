На Ставрополье на ремонт жилья ветеранам направят 30 млн рублей в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 24 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья выделили в 2020 году 30 млн рублей на ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны. На данный момент помощь оказана 233 ветеранам, сообщили журналистам в пятницу в управлении по информполитике правительства края.

"На проведение ремонтных работ жилых помещений ветеранов из бюджета края в этом году предусмотрено 30 млн рублей. Сегодня адресная социальная помощь уже оказана 233 ветеранам на сумму 20,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ветераны могут отремонтировать жилые помещения, принадлежащие им на праве собственности не менее пяти лет. Участники и инвалиды войны, не имеющие в собственности жилье, могут выполнить ремонт жилых помещений, в которых они постоянно проживают не менее пяти лет. Такая помощь оказывается ветеранам однократно на условиях софинансирования: 70% сметной стоимости ремонтных работ, но не более 100 тыс. рублей оплачивается за счет средств краевого бюджета, оставшаяся часть - за счет личных средств заявителя.

"Помощь на проведение ремонта некоторым категориям ветеранов в крае оказывают с 2012 года. С прошлого года правом на ее получение были наделены не только участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженики тыла, но и бывшие несовершеннолетние узники. По вопросу получения социальной помощи на проведение ремонтных работ необходимо обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства", - сказано в пресс-релизе.