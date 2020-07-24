Жителя Башкирии, погибшего при тушении пожара, посмертно наградили медалью "За доблесть"

ТАСС, 24 июля. Власти Башкирии наградили посмертно медалью "За доблесть" жителя села Серменево Расуля Сафина, который погиб при тушении лесного пожара, сообщается в пятницу на сайте главы региона Радия Хабирова.

"Медалью "За доблесть" посмертно отметили мужественный подвиг волонтера Расуля Сафина. Его супруга сообщила, что у Расуля Шагалеевича во время тушения пожара в Белорецком районе остановилось сердце. Глава республики выразил соболезнования родным и близким Расуля Сафина и поручил администрации района оказать семье волонтера необходимую поддержку", - говорится в сообщении.

Также Хабиров отметил благодарностями 27 волонтеров, сотрудников лесных пожарных служб и администраций сельских поселений.

"История с пожарами нас очень сильно тревожила, потому что погодные условия были критическими. Появились несколько очагов, которые в большинстве случаев вызвали причины природного характера - это сухие грозы. При этом все они произошли на очень сложной с точки зрения рельефа территории. В некоторых случаях воду надо было подвозить на лошадях. Поэтому обойтись без ручного труда, без помощи волонтеров было бы очень сложно. Сегодня удалось ликвидировать все очаги, и погода нам помогла. Но именно ваша заслуга в том, что мы не допустили тяжелого урона для прекрасных лесов нашей республики. И я вас всех за это благодарю", - обратился глава республики к участникам ликвидации лесных пожаров.

По данным МЧС, всего с начала пожароопасного периода 2020 года в Башкирии было 115 очагов природных пожаров на общей площади более 3,9 тыс. га, что примерно на 2 тыс. га больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пожары ликвидировали 22 июля.