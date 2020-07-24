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Жителя Башкирии, погибшего при тушении пожара, посмертно наградили медалью "За доблесть"

Также благодарностями отметили волонтеров, сотрудников лесных пожарных служб и администраций сельских поселений

ТАСС, 24 июля. Власти Башкирии наградили посмертно медалью "За доблесть" жителя села Серменево Расуля Сафина, который погиб при тушении лесного пожара, сообщается в пятницу на сайте главы региона Радия Хабирова.

"Медалью "За доблесть" посмертно отметили мужественный подвиг волонтера Расуля Сафина. Его супруга сообщила, что у Расуля Шагалеевича во время тушения пожара в Белорецком районе остановилось сердце. Глава республики выразил соболезнования родным и близким Расуля Сафина и поручил администрации района оказать семье волонтера необходимую поддержку", - говорится в сообщении.

Также Хабиров отметил благодарностями 27 волонтеров, сотрудников лесных пожарных служб и администраций сельских поселений.

"История с пожарами нас очень сильно тревожила, потому что погодные условия были критическими. Появились несколько очагов, которые в большинстве случаев вызвали причины природного характера - это сухие грозы. При этом все они произошли на очень сложной с точки зрения рельефа территории. В некоторых случаях воду надо было подвозить на лошадях. Поэтому обойтись без ручного труда, без помощи волонтеров было бы очень сложно. Сегодня удалось ликвидировать все очаги, и погода нам помогла. Но именно ваша заслуга в том, что мы не допустили тяжелого урона для прекрасных лесов нашей республики. И я вас всех за это благодарю", - обратился глава республики к участникам ликвидации лесных пожаров.

По данным МЧС, всего с начала пожароопасного периода 2020 года в Башкирии было 115 очагов природных пожаров на общей площади более 3,9 тыс. га, что примерно на 2 тыс. га больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пожары ликвидировали 22 июля.

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