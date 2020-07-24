Белгородские власти отменили обязательную изоляцию для вернувшихся из-за рубежа

ТАСС, 24 июля. Власти Белгородской области отменили обязательную изоляцию для иностранных граждан, прибывших в регион из-за границы. При этом, как и соотечественникам, вернувшимся домой из-за рубежа, им необходимо представить справку об отсутствии коронавируса, сообщается в пятницу на официальном сайте правительства региона.

"Согласно [постановлению губернатора региона Евгения Савченко], отменена изоляция для здоровых иностранных граждан, приехавших из-за границы. Теперь им необходимо всего лишь представить справку об отсутствии COVID-19. Тест на коронавирус предстоит сдать и нашим соотечественникам, возвратившимся из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Кроме того, региональные власти сняли запрет на проведение массовых мероприятий, посвященных празднованию дней районов и городских округов. При этом торжества должны проходить исключительно на открытом воздухе и с соблюдением масочного режима. Как отметил в пятницу на своих страницах в соцсетях мэр Белгорода Юрий Галдун, ближайшим крупным мероприятием в областном центре станет День города, празднование которого с концертами и салютом запланировано 5 августа.

К 24 июля в Белгородской области выявили 5 656 случаев заражения коронавирусом, 4 653 человека выздоровели, 50 пациентов умерли.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 800 849 случаев заражения, выздоровели 588 774 человека, умерли 13 046. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.