Третьяковка признала недоразумением появление логотипа алкогольного бренда на мероприятии

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея признала недоразумением появление логотипа алкогольного бренда на мероприятии и будет тщательнее следить за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе. Логотип был размещен на стойке в рамках закрытого мероприятия, прошедшего в нерабочие часы музея, сообщила ТАСС в пятницу заместитель генерального директора галереи по развитию Татьяна Мрдуляш.

Ранее Московское УФАС России признало Государственную Третьяковскую галерею нарушившей законодательство Российской Федерации о рекламе. В сообщении на сайте управления, опубликованном в пятницу, говорится о размещении логотипа алкогольного бренда на барной стойке, установленной во время закрытого мероприятия непосредственно в помещении галереи. Галерее выдано предписание о недопущении в дальнейшем размещения рекламы алкогольной продукции в не предназначенных для этого местах.

"Действительно, мы допустили эту ошибку, разместив стойку с логотипом. В то же время мы должны сказать, что это было исключительно закрытое мероприятие, вечернее, не в рабочие часы музея, и на нем присутствовали только взрослые люди. Это досадное недоразумение. Мы, конечно, приняли все меры, чтобы оно впредь не повторилось, и будем внимательнее следить за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе", - сказала собеседница агентства.

В ближайшее время также будет решен вопрос о привлечении галереи к административной ответственности в виде штрафа, размер которого может достигать 500 тысяч рублей. "Мы надеемся, что штраф не будет назначен, так как это первое подобное нарушение. Если же будет, мы, конечно, будем его выплачивать", - заключила Мрдуляш.