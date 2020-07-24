Адыгея дополнительно получит свыше 123 млн рублей на выплаты безработным

МАЙКОП, 24 июля. /ТАСС/. Власти Адыгеи получат дополнительные 123,1 млн рублей, выделенные правительством РФ из резервного фонда, для выплаты безработным гражданам, сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.

"Трехсторонняя комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований накануне, 23 июля, одобрила выделение республике из резервного фонда правительства РФ еще 123,1 млн рублей для реализации социальных выплат безработным гражданам. Они производятся в соответствии с законом РФ "О занятости населения в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее комиссией было одобрено выделение Адыгее из резервного фонда дополнительных средств по ряду направлений, в том числе на стимулирующие выплаты медикам и социальным работникам.

В конце марта президент России поручил увеличить пособие по безработице с 8 тыс. рублей до уровня минимального размера оплаты труда - 12 тыс. 130 рублей. Глава государства отметил, что нужно поддержать тех, кто из-за пандемии может столкнуться с потерей работы.