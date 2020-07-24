В Калининградской области возобновляется полноценная работа детсадов

КАЛИНИНГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Детские сады в Калининградской области с понедельника, 27 июля, возобновляют работу в обычном режиме, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"С 27 июля открываются все детские сады, кроме 14 зданий, которые находятся на капитальном ремонте. Их смогут посещать дети, которые ходили в группы до коронавирусных ограничений", - говорится в сообщении. В пятницу, 24 июля, соответствующие изменения внесены в постановление правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года.

По данным пресс-службы, информацию о необходимости получения справки в поликлинике или об организации входного контроля в детсаду нужно уточнить у воспитателя или заведующего каждого конкретного детского сада.

С субботы, 25 мая, работу начинают подростковые и молодежные клубы; организации, реализующие программы и проекты в сфере государственной молодежной политики и добровольчества при условии проведения занятий в помещениях - в группах не более 12 человек, на открытых площадках - в группах не более 20 человек.