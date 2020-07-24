В двух селах Ставрополья в сентябре откроются "Точки роста"

ПЯТИГОРСК, 24 июля. /ТАСС/. Две "Точки роста" к началу учебного года появятся в Кочубеевском районе Ставрополья по национальному проекту "Образование". Об этом сообщили журналистам в пятницу в управлении по информполитике правительства края.

"В начале учебного года "Точки роста" откроют сразу в двух сельских школах Кочубеевского муниципального района - в № 4 села Кочубеевского и № 14 села Заветного. В помещениях проведут ремонт, закупят мебель и оборудование. Создание образовательных центров на Ставрополье ведется в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году на территории Кочубеевского района уже были открыты несколько "Точек роста". Ребята занимаются 3D-моделированием, осваивают работу с квадрокоптерами, с помощью современных тренажеров учатся оказывать первую медицинскую помощь.

Центры "Точка роста" создаются в российских сельских школах с целью обновления материально-технической базы, повышения профессионального уровня педагогов, предоставления обучающимся дополнительных возможностей по самореализации, профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных учебных навыков, а также популяризации среди школьников и их родителей востребованных инженерных и технических специальностей, обновления содержания и методов обучения по предметным областям "Технология", "Информатика" и "Основы безопасности жизнедеятельности".

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.