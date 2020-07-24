В ООН заявили, что теплая погода в Сибири способствовала распространению пожаров в Арктике

ЖЕНЕВА, 24 июля. /ТАСС/. Длительный период тепла в Сибири способствовал распространению природных пожаров в Арктике. На это обстоятельство обратила внимание на брифинге в Женеве в пятницу Клэр Нюллис, официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН.

"Исключительное и длительное тепло в Сибири способствовало опустошительным арктическим пожарам", - сказала она, пояснив, что "температура в Сибири с января по июнь была на 5 градусов Цельсия выше средних значений, а в июне - на 10 градусов выше средних значений".

По словам Нюллис, затянувшаяся жара связана с наличием "обширной блокирующей системы давления и устойчивого направленного на север потока" воздушных масс, вследствие чего в регион поступает теплый воздух. "Вместе с тем, столь исключительное тепло практически было бы невозможно без влияния вызванного человеком изменения климата", - констатировала официальный представитель, сославшись на выводы ученых-климатологов, опубликовавших недавно доклад на эту тему.

Как отметила Нюллис, второй год подряд сильные природные пожары отмечены в глубине арктической зоны. Согласно спутниковым фотоснимкам, фронт огня находится сейчас мене чем в 8 км от Северного Ледовитого океана.