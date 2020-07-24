В Пензенской области разрешили работу детских лагерей

ПЕНЗА, 24 июля. /ТАСС/. Работу детских лагерей разрешили в Пензенской области на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила журналистам в пятницу пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

"Все образовательные организации, включая организации дополнительного образования, деятельность которых была приостановлена в связи с пандемией, могут возобновить свою работу с соблюдением требований Роспотребнадзора. Также с соблюдением новых санитарно-эпидемиологических норм начнут функционировать детские лагеря, кроме палаточных", - отметила Черемушкина.

Кроме того, гостиницы, пансионаты, санатории и дома отдыха в регионе могут принимать гостей без ограничений, открываются парки культуры и отдыха, а также аттракционы.

При этом режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 31 июля, масочный режим теперь распространяется только на помещения и общественный транспорт. Сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 и лиц, имеющих хронические заболевания.

В Пензенской области, по данным на 24 июля, подтверждено 6 198 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 5 364 человека выписаны после выздоровления, 77 пациентов умерли.