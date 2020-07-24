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Незаконную свалку в Ленинградской области ликвидируют до октября 2020 года

Стоимость работ составит 132,5 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Мусороперерабатывающий завод МПБО-2 в поселке Янино Всеволожского района Ленинградской области заключил контракт на вывоз более 42,3 тыс. тонн твердых отходов до октября 2020 года. Стоимость работ по ликвидации несанкционированной свалки на территории предприятия составит 132,5 млн рублей, следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок.

Единственным участником и победителем торгов стала компания "Трансэко", зарегистрированная в Самаре. В течение 90 дней с момента заключения контракта компания должна вывезти весь объема отходов IV класса опасности, следует из технической документации контракта.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 20 марта поручил провести проверку после появления информации о незаконной свалке на территории завода по переработке бытовых отходов, создающей экологическую угрозу для жителей поселка Янино Всеволожского района Ленинградской области. Устаревшее оборудование предприятия не успевает утилизировать мусор, что в итоге привело к превращению части территории завода в огромную свалку, отмечалось в сообщении пресс-службы СК РФ.

Завод, расположенный в городском поселке Янино и принадлежащий правительству Санкт-Петербурга, способен перерабатывать до 90 тыс. тонн отходов в год. Всего на территории региона насчитывается около 1 тыс. незаконных свалок, сообщал в марте журналистам заместитель председателя правительства Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.

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