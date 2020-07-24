Дежурные группы откроются с 3 августа во всех детских садах Сыктывкара

СЫКТЫВКАР, 24 июля. /ТАСС/. Власти Республики Коми приняли решение открыть с 3 августа дежурные группы во всех детских садах Сыктывкара. Об этом сообщил в пятницу врио главы региона Владимир Уйба.

"Мы приняли решение об открытии в Сыктывкаре с 3 августа дежурных групп во всех детских садах, за исключением семи учреждений, в которых сейчас ведутся ремонтные работы", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице Коми "ВКонтакте".

По словам руководителя региона, в Коми ведется активная подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. На укрепление их материально-технической базы, а также создание безопасных и комфортных условий для детей в этом году выделено 550 млн рублей.

"В связи с эпидситуацией школам и детским садам предстоит выполнить ряд дополнительных санитарных требований. Будут созданы условия для проведения так называемых утренних фильтров, антисептической обработки рук, обеззараживания воздуха. Мы рассчитываем, что эпидситуация позволит, и 1 сентября наши дети начнут новый учебный год в стенах своих школ", - сообщил Уйба.

По информации управления Роспотребнадзора по Коми, на 24 июля подтверждено 4 964 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 53 случая. Выздоровели 3 149 человек, умерли 40. Под медицинским наблюдением находятся 2 619 человек, из которых 2 598 контактировали с заболевшими, 21 прибыл из-за рубежа.