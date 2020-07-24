В Североморске прошла генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Генеральная репетиция военно-морского парада в честь Дня ВМФ состоялась в Североморске. В ней приняли участие оба экипажа подводного крейсера "Князь Владимир", говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

"Сегодня в главной базе Северного флота городе Североморске прошла генеральная репетиция праздничных мероприятий, посвященных Дню Военно-морского флота, который будет отмечаться 26 июля. Началась она с построения войск гарнизона на Приморской площади и встречи командующего флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева. После оглашения поздравительного приказа состоялось прохождение парадных расчетов офицеров штаба Северного флота, экипажей кораблей и военнослужащих-женщин. Также были отработаны церемонии отдания почестей погибшим защитникам Отечества и возложения венков и цветов к памятнику Героям-североморцам", - говорится в сообщении.

Военно-морской парад на Североморском рейде начался с отходом от причала группы катеров во главе с катером командующего Северным флотом. Сигналом к началу морской части послужил - холостой выстрел большого противолодочного корабля "Североморск". Вице-адмирал Александр Моисеев обошел строй из 14 кораблей и подводных лодок, стоящих на якоре в Кольском заливе, а затем поднялся на борт флагмана Северного флота - тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" и с его палубы поздравил воинов-североморцев с главным военно-морским праздником. Военный оркестр Северного флота провел дефиле с элементами плац-концерта, в ходе которого были исполнены вариации на тему известных музыкальных композиций "Варяг", "Вечер на рейде" и "Прощание Славянки".

Противоминное обеспечение и морской десант

С поздравлением командующего репетиция торжественной части парада завершилась, и начался военно-спортивный праздник. В ходе него продемонстрировали боевые возможности сил флота: корабельная тральная группа гвардейской бригады кораблей охраны водного района Краснознаменной Кольской флотилии в составе экипажей базовых тральщиков "Котельнич", "Соловецкий юнга", "Коломна" и "Ядрин" показала элемент противоминного обеспечения ударных сил флота. Эпизод развертывания подводных лодок отработали экипажи дизель-электрической подводной лодки "Калуга" и атомной подводной лодки "Псков". Они выполнили экстренное погружение и всплытие.

Как осуществляется поиск подводной лодки с помощью опускаемой гидроакустической станции, показали два корабельных противолодочных вертолета Ка-27. Атаку подводной лодки выполнил малый противолодочный корабль "Брест", а малый ракетный корабль "Айсберг" осуществил огневую поддержку высадки морского десанта.

Одним из ярких эпизодов репетиции стал бой за высадку морского десанта на побережье при поддержке штурмовой авиации с участием большого десантного корабля "Кондопога", десантных катеров и плавающей бронетехники морской пехоты. Также был показан ряд эпизодов материально-технического обеспечения сил Северного флота и освобождение условно захваченного судна.

Всего было задействовано 28 экипажей кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также авиации Северного флота и сторожевой корабль Арктического погрануправления ФСБ России. Особенностью репетиции стало одновременное участие обоих экипажей новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир". Подводники во главе с капитаном 1 ранга Владиславом Дружиным построились на палубе ракетного крейсера в Кольском заливе, а экипаж капитана 1 ранга Александра Манина прошел маршем в составе парадных расчетов.

По случаю Дня ВМФ предусматривается провести военно-морские парады в пунктах базирования флотов и флотилий в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском Тартусе.