Около 10 тыс. московских школьников отметят выпускной в Парке Горького

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Около 15 тыс. человек посетят общегородской выпускной в Парке Горького в Москве, который проходит в ночь с 24 на 25 июля. Из них 10 тыс. - выпускники из более 250 столичных школ, 5 тыс. - сопровождающие, сообщил в пятницу журналистам заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Антон Ильин.

"По разрешению Роспотребнадзора, по заявкам наших выпускников здесь всего будет около 15 тыс. посетителей: где-то 10 тыс. выпускников и 5 тыс. сопровождающих. Здесь сейчас суммарно мне трудно цифру назвать, но более, наверное, 250 школ собрались", - рассказал Ильин.

Он добавил, что еще около 100 московских школ в пятницу отмечают выпускной на своих площадках.

По словам организаторов, выпускники уже прибывают на мероприятие в Парке Горького. Для всех гостей праздника изготовили тематические маски - их участники получают на входе.

Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты Владимир Филиппов отметил, что на празднике соблюдаются все меры безопасности. Весь задействованный в мероприятии персонал проверили на коронавирус. "Я хочу сказать, что впервые в этом году у нас своеобразная конкуренция между ведущими музыкальными каналами - МузТВ на Пушкинской набережной, музыка Первого канала на фонтане. Они делают прямые включения, прямые трансляции. Кроме того, ТНТ делает сцену Stand Up, где лучшие комики будут показывать баттл", - сказал Филиппов.

Ранее сообщалось, что на территорию парка с 24 по 25 июля вход будет открыт только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам с QR-кодом.

О городском выпускном

Праздничные мероприятия пройдут в специальных тематических зонах, расположенных на территории всего парка. Выпускников ожидают фотозоны, уличные театры, арт-лабиринт современного искусства, интеллектуально-развлекательные квизы, выступления популярных комиков и многое другое. На основной сцене с 20:00 до 6:00 пройдут выступления популярных диджеев и артистов. У ребят также будет возможность принять участие в популярном шоу Comment Out.

Выпускной вечер для школьников столицы ежегодно проходит в Парке Горького. В 2019 году мероприятие посетили свыше 22,5 тыс. выпускников из 338 столичных школ. Также трансляцию праздника организовали на портале "Окно в город".