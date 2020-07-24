Во Владимирской области возобновили работу гостиницы и базы отдыха

ТАСС, 24 июля. Гостиницы, апарт-отели и базы отдыха во Владимирской области возобновили работу с 24 июля, но с учетом ограничений. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.

"Во Владимирской области возобновляется работа гостиниц, апарт-отелей, турбаз и баз отдыха. Соответствующие изменения внесены в указ от 12.05.2020 № 127 "О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении.

Гостиницы смогут работать только при условии размещения жителей Владимирской области, а также граждан, приехавших в регион в командировку. Гостиницы не смогут оказать командировочным дополнительные услуги.

Апарт-отели, туристские базы и базы отдыха будут открыты для жителей Владимирской области. Они не смогут оказывать отдыхающим услуги общественного питания, в номерах должны быть кухни для самостоятельного приготовления пищи, а также санузлы.

24 июля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил о переходе региона ко второму этапу снятия ограничений, он также поручил с 24 июля возобновить работу детских садов. 22 июля глава региона разрешил открыть кафе и рестораны, а 23 июля снял ограничения на проведение культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе.

На 24 июля во Владимирской области зарегистрировано 5 402 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 5 021 человек выздоровел, зарегистрирован 121 летальный исход.