Российская епархия Армянской церкви призвала армян в РФ не участвовать в конфликтах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви (ААЦ) призвала в пятницу на своем сайте армян, живущих в России, не участвовать в акциях или собраниях и соблюдать законы Российской Федерации.

"К большому сожалению, мы столкнулись с попытками <…> перенести напряженную ситуацию, вызванную обстановкой на армяно-азербайджанской границе, на территорию Российской Федерации и тем самым создать очаги конфликтов между общинами двух народов. <…> Обращаемся к проживающим на территории Российской Федерации нашим соотечественникам с убедительной просьбой не принимать участие в каких-либо инициативах, акциях или собраниях, а также воздержаться от различных призывов к ответным действиям в социальных сетях и на разных медиаплатформах. <…> Сообщаем также, что мы продолжаем находиться в тесном контакте с российскими правоохранительными органами и властями в целях разрешения сложившейся ситуации", - сообщается в заявлении от имени епархии, посольства Республики Армения и Союза армян России.

В заявлении также указывается на необходимость сохранять бдительность и сдержанность, соблюдать законы Российской Федерации, а также поддерживать связь с посольством Армении, Союзом армян России и Российской и Ново-Нахичеванской епархией ААЦ. Рекомендуется также "обращаться в правоохранительные органы в случае возможных провокационных проявлений".

В ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между выходцами из Армении и Азербайджана. В течение дня в пятницу в разных районах Москвы произошло несколько новых стычек. Так, в Саларьево в Новой Москве группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. Кроме того, семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили там погром. Также несколько стычек между представителями двух диаспор произошло в других районах города.