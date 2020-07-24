В Тамбовской области с 25 июля возобновят работу торговые центры площадью до 5 тыс. кв. м

ТАСС, 24 июля. Торговые центры площадью до 5 тыс. кв. м и непродовольственные магазины площадью до 1,5 тыс. кв. м возобновят работу в Тамбовской области с 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"Начиная с 25 июля разрешена деятельность стационарных объектов торговли общей площадью до 5 000 кв. м, включая деятельность торгово-развлекательных и торговых центров, торговых комплексов, супермаркетов и универсамов, универмагов, гипермаркетов, магазинов-складов и т. п., а также индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих торговую деятельность в объектах такой площади. Также право на ведение торговли получили магазины непроводовольственных товаров площадью до 1500 кв. м (ранее "разрешенная" площадь составляла до 800 кв. м)", - говорится в сообщении.

Также магазины непродовольственных товаров должны иметь отдельный уличный вход. В зале должно быть ограниченное число покупателей - не более одного человека на 4 кв. м. площади.

Рекомендованный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями продлен в регионе до 31 июля. Граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 24 июля в Тамбовской области зарегистрировано 5 728 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 4 556 человек выздоровели, зарегистрировано 30 летальных исходов.