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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Всего за время пандемии в столице умерли 4 389 человек

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 14. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Общее число умерших из-за коронавируса в столице достигло 4 389.

Всего в Москве выявлено более 236,6 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 173 854 человека

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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