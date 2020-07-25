Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки уменьшилась на 80 тыс. га

ТАСС, 25 июля. Площадь лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) уменьшилась за минувшие сутки на 80 528 тыс. га за счет ликвидации нескольких очагов. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"За сутки площадь пожаров уменьшилась на 80 528,6 га за счет ликвидации очагов в зоне контроля Алданского, Верхоянского, Кобяйского, Момского, Среднеколымского, Таттинского, Усть-Алданского и Томпонского районов, где зарегистрирован 61 очаг природных пожаров. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены", - сказал начальник регионального ГУ МЧС России Павел Гарин, слова которого приводят в сообщении.

По данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 80 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем 261,8 га. Площадь активного горения составляет 392,8 га. За сутки возникло 20 пожаров и 21 ликвидировали.

К тушению привлекались 949 человек и 102 единицы техники. Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. В связи с отсутствием осадков и учитывая южный, юго-восточный ветер с усилением 5-10 м/с, существует вероятность задымления в 23 населенных пунктах на территории Верхоянского, Томпонского, Среднеколымского, Абыйского, Таттинского и Момского районов.

В лесах Якутии 2 июля был введен режим ЧС регионального характера. Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Общая площадь лесов в регионе составляет 256 107,6 тыс. га (83,4% его территории).