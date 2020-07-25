Хабаровский край в ближайшие дни ожидает поставку средств защиты от Минздрава России

ТАСС, 25 июля. Минздрав РФ в ближайшие дни направит в Хабаровский край несколько спецбортов со средствами индивидуальной защиты и экспресс-тестами на антитела к коронавирусу, сообщили в субботу ТАСС в региональном министерстве здравоохранения.

"Прилетят самолеты с гуманитарным грузом: защитные костюмы, защитные очки, медицинские маски, респираторы, пульсометры, аппараты искусственной вентиляции легких, экспресс-тесты на антитела к коронавирусу, бахилы, перчатки, шапочки, халаты", - сказал собеседник агентства, уточнив, что самолеты со средствами защиты в ближайшее время направит Минздрав РФ.

Ранее врио губернатора региона Михаил Дегтярев сообщил о достижении договоренности с мэром Москвы Сергеем Собяниным о поставке в край оборудования и лекарств для заразившихся коронавирусом.

В Хабаровском крае зарегистрировано свыше 6,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 52 человека умерли. По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости сейчас в регионе равен 500 случаям на 100 тыс. населения при общероссийском показателе в 541, а по Дальневосточному федеральному округу - 431.

В региональном управлении Роспотребнадзора увеличение численности заболевших связывают с ростом активности населения. Люди не соблюдают масочный режим, игнорируют запрет на собрания - в регионе с 11 июля проходят несогласованные акции из-за ареста бывшего губернатора края Сергея Фургала.