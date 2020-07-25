Российские военные раздали более тонны продовольствия в провинции Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 25 июля. /ТАСС/. Российские военные раздали жителям двух населенных пунктов сирийской провинции Алеппо более тонны продовольствия, сообщил журналистам в субботу офицер Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Дмитрий Делягин.

"Россия продолжает выдавать гуманитарную помощь населению сирийской арабской республики. Сегодня выдаем 440 продовольственных наборов общей массой 1 130 кг", - сказал Делягин.

Первую остановку колонна грузовиков с российской символикой сделала в населенном пункте Даллавия, который еще около года назад контролировали военные США. За время, пока поселок находился под контролем американских войск, как признаются местные жители, в нем сложилась сложная ситуация с продовольствием, и потому сейчас население очень нуждается в любой помощи. "Обстановка в деревне сложная, местные жители устали от проблем, связанных с повседневной жизнью. И мы благодарим наших русских братьев за помощь, которую они предоставляют один-два раза в месяц. Это помошь бедному народу", - рассказал журналистам местный житель Абдерддин аль-Абер, который пришел получить продовольственный набор в местную школу, где открыли пункт выдачи.

Второй пункт выдачи был открыт в поселке Хан-Туман, который длительное время находился под контролем боевиков. Сейчас поселок освобожден и местные жители, вынужденные бежать от войны, возвращаются в свои дома. Однако обстановка в населенном пункте сложная - боевики разрушили множество жилых и административных зданий, а также уничтожили инфраструктуру. Местные власти заранее готовят списки на получение продуктовых наборов, и в них попадает почти каждый житель Хан-Тумана.

"Когда бои закончились, я вернулся в свой родной поселок и заплакал, потому что увидел, что стало с моим домом. Он был почти полностью разрушен", - отметил в беседе с журналистами местный житель Абдурахман аль-Вейси после получения пакета с продовольствием.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии, по состоянию на конец июля всего организованы и проведены более 2,4 тыс. гуманитарных акций, в ходе которых жителям страны доставлены и распределены более 4 тыс. тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. Медицинскими специалистами Министерства обороны России оказана помощь более 132 тыс. жителям Сирии.