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Переменная облачность и 23 градуса тепла ожидаются в Москве в субботу

Ночью температура воздуха может опуститься до плюс 11 градусов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 21-23 градуса тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 18-23 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.

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