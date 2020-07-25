Территорию Курортного парка и Каскадной лестницы Железноводска обеспечат бесплатным Wi-Fi

ПЯТИГОРСК, 25 июля. /ТАСС/. Территорию Каскадной лестницы, Курортного парка, Феррум-площади и Курортного озера в 15 га в Железноводске обеспечат бесплатной высокоскоростной Wi-Fi связью, сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.

"Бесплатный интернет появится на всей территории Каскадной лестницы, Курортного парка, Феррум-площади и Курортного озера. Устойчивая связь необходима для удобства и мобильности жителей и гостей нашего курорта. Территория покрытия бесперебойным высокоскоростным интернетом превысит 15 га", - сказал Моисеев.

По его словам, также почти готова современная навигация, которая будет помогать отдыхающим ориентироваться в нижней части Курортного парка.

Он сообщил, что бесплатные зоны Wi-Fi в Железноводске уже работают в верхней части Курортного парка, на "Комсомольской поляне" и в парке имени Станислава Говорухина.

Город Железноводск входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия. Железноводск входит в первую пятерку экологически чистых городов России.